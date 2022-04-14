Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya çıkıyor. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı TRT Spor ve GSTV canlı olarak yayımlayacak.
Karşılaşmanın biletleri, 3 ayrı kategoride 25, 50 ve 100 TL olarak satışa sunuldu. Daha fazla yardım toplanabilmesi adına kombine kartları bu maçta geçerli olmayacak.
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