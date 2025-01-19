Galatasaray - Dinamo Kiev maçına Estonyalı hakem!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesini Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında 21 Ocak Salı günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.
Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kevin Kaivoja.
VAR görevinde Marko Liiva'nın yer alacağı karşılaşmanın AVAR görevini ise Joonas Jaanovits yapacak.
Etiketler: #galatasaray #Dinamo Kiev #hakem
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