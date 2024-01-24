Galatasaray Divan Kurulu başkanından flaş sözler: 'Yalı çocuklarının oyuncağı oldu'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:19

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Aykutalp Derkan yaptığı açıklamada, "Malumunuz halka açık ve SPK mevzuatına tabi, borsaya kote 4 kulübümüzün 6 aylık raporları geçtiğimiz cuma günü itibarıyla KAP'ta yayınlandı. Sevindirici husus, satış hasılatı olarak en yüksek hasılata kulübümüz ulaşmış durumda. Bunda da Şampiyonlar Ligi'nin, mağazacılık gelirlerinin etkisi var. Bundan sonraki dönemde şuna dikkat çekmek lazım, Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan yapılandırma anlaşmasında, marjıyla birlikte yüzde 10 olan faiz yüzde 50'ye doğru tırmanmış durumda. Başkanımız da belirtti. Ben de özellikle belirtmek istiyorum. İki handikapımız var. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, TLREF artı bir marjla çalışıyor. Yüzde 20'nin üstüne çıktığına göre, yüzde 1 de marjı var. Tüm sabit gelirlerinizin, yüzde 50'si blokaja tabi tutuluyor." dedi.

"TASFİYE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Aykutalp Derkan, "Bir nevi tüm kulüpler kayyum yönetimi altında. Tüm sabit gelirlerinizin yüzde 50'siyle dönmek zorunda. Biz zaten yüzde 100'üyle dönemiyorduk ve 2.2 milyar TL borç stoğuna ulaştık. Şimdi onu tasfiye etmeye çalışıyoruz. Bu sürdürülebilir değil, bu kan kaybı tüm kulüplerin hayatiyetini ipotek altına almaktadır." ifadelerini kullandı.

"YALI ÇOCUKLARININ OYUNCAĞI OLDU"

Futbolun zamanla değiştiğinden bahseden Derkan, "Ben açık konuşayım, çıkış planı olan tek kulüp kulübümüzdür. Diğerleri için bir şey söylemek istiyorum. Kendilerinin iç işidir. Şunu da belirtmek lazım, futbol artık sadece futbol değil. 1800'lerin sonunda işçi sınıfının hafta sonu eğlencesi olarak ortaya çıkmış bu güzel oyun, yıllar içinde kara para sahiplerin, oligarkların, yalı çocuklarının oyuncağı haline gelmiştir. Gitgide seyirciyi kaybetmektedir. Genç jenerasyonda esporun süratle yayılması bunu doğrulayan bir göstergedir. Futbolun tüm paydaşları, bu güzel oyunun centilmence, adalet çizgisinde sürdürülmesine olanak sağlamalıdır. Ben bu kadar söylemekle yetiniyorum." şeklinde konuştu.