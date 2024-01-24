Oyuncu ile anlaştı iddiası: Roma'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:05

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

İspanyol sol bekin adı daha önce Torino ve Marsilya ile anılırken İtalya'dan yeni bir iddia geldi.

Angelino

ROMA ANLAŞMA SAĞLADI İDDİASI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Roma'nın transfer için adı geçen diğer takımları geride bıraktığı ve Angelino ile anlaşma sağladığı belirtildi. İtalyan ekibi, Angelino'nun transferi için Leipzig ile görüşmelerine devam ediyor.

Angelino'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

19 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Galatasaray'da 19 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.