Oyuncu ile anlaştı iddiası: Roma'dan Galatasaraylı yıldıza kanca!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Angelino ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
İspanyol sol bekin adı daha önce Torino ve Marsilya ile anılırken İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
Angelino
ROMA ANLAŞMA SAĞLADI İDDİASI
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Roma'nın transfer için adı geçen diğer takımları geride bıraktığı ve Angelino ile anlaşma sağladığı belirtildi. İtalyan ekibi, Angelino'nun transferi için Leipzig ile görüşmelerine devam ediyor.
Angelino'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
19 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Galatasaray'da 19 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı