Galatasaray Dries Mertens ile devam dedi

01 Ocak 2023 Pazar, 10:56

Galatasaray'da Dries Mertens sevinci yaşanırken, tecrübeli oyuncunun bir yıl daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milliyet'in haberine göre Dries Mertens, 10 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik bir yıl daha uzayacak.

Belçikalı futbolcu ile ilgili yapılan opsiyonlu kontratın devreye girmesinin kesin gibi olduğu vurgulandı.

PERFORMANSIYLA DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası sonrasında oynanan iki maçta Mertens'in performansı dikkat çekti. Sezon başında efsanelerinden olduğu Napoli ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, ilk haftalarda sonuca etki edemiyordu.

Belçikalı futbolcu son iki maçta Galatasaray'a toplamda 6 puan kazandırdı. İstanbulspor maçında, etkili kornerleriyle gollere büyük katkı sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, Sivas'ta da sahneye çıktı ve golünü attı.

Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun formundan çok memnun olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik direktör, Dünya Kupası'ndan moralsiz dönmesine rağmen Galatasaray formasıyla mutluluğu yakalayan ve iki maçtır takım ortalamasının üzerinde bir görüntü sergileyen Mertens'e bu özverisi nedeniyle teşekkür etti.

Takımda sakatlıklar ve formsuzlukların da olduğu bir dönemde Mertens'in yüksek konsantrasyonu, Buruk ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.