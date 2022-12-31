Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:57
Galatasaraylı Mauro Icardi için flaş transfer iddiası!
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Galatasaray'ın, sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak gündem olan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.

Mauro Icardi

"TÜRKİYE'DEN AYRILABİLİR"

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.

Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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