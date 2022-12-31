Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:19

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde taraftarlara hitaben yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları!

Siz, Galatasaray’ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var.

Biz, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız.

2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasaray'ımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum."