Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray duyurdu: Lucas Torreira ülkesine gitti!

Galatasaray duyurdu: Lucas Torreira ülkesine gitti!

23.10.2025 17:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray duyurdu: Lucas Torreira ülkesine gitti!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın özel izinle ülkesine gittiğini açıkladı.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ülkesi Uruguay'a gittiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcunun bugün yapılan antrenmanda yer alamadığını ve özel izinli olarak ülkesine gittiğini açıkladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından Lucas Torreira'nın durumunu açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor." 

İlgili Konular: #galatasaray #uruguay #Lucas Torreira

İlgili Haberler

Norveç basınından Galatasaray maçı tepkisi: 'Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı'
Norveç basınından Galatasaray maçı tepkisi: 'Knutsen'in fotoğrafları ortalığı karıştırdı' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Norveç basını, karşılaşmayı sayfalarına taşıdı.
Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanmıştı: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanmıştı: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu.
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yorumladı: 'Galatasaray kritik eşiği aştı'
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yorumladı: 'Galatasaray kritik eşiği aştı' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.