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Galatasaray efsaneleri Bodrum’da buluştu

Galatasaray efsaneleri Bodrum’da buluştu

4.07.2026 15:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray efsaneleri Bodrum’da buluştu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın efsane isimleri ve yöneticileri bir araya geldi.

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Galatasaray camiası, Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in başdanışmanı Özkan Tamirak’ın Bodrum’daki kahvaltı davetinde bir araya geldi. 

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Ondo Beach & Suites’in açılış organizasyonuna Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek de katıldı. Sarı-Kırmızılıların efsane hocası Fatih Terim ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açılışta buluştu. Özbek, Terim ve Buruk bir süre sohbet etti. 

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Sportif AŞ eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile çok sayıda kulüp üyesi kahvaltıda yer aldı.

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