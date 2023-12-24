Galatasaray Ekmas - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında karşılaşacak. Derbi mücadelesi saat 13:00'te başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, derbi maçta karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
GALATASARAY'DA SON DURUM
Ligde kötü günler geçiren ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste iki galibiyetle morallendi. Benfica ve PAOK galibiyetlerinin ardından Avrupa arenasında devam etme şansını sürdüren Galatasaray kadrosu, David McCormack ve Klemen Prepelic transferleriyle güçlendi.
BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM
12 maçta 9 galibiyet alan Beşiktaş, son üç maçta Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'i yenerek dikkatleri üstüne çekti. 14.58 sayı ortalamasıyla Jonah Mathews rakibin en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Emlakjet ise 9 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
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