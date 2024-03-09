Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in menajeri, Napoli'nin ilgisi üzerine Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:43
Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

NAPOLI İSTİYOR

Haberde; Villarreal'in İstanbul'a gelme sebebi olarak Serie A ekibi Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi öne sürüldü. Villarreal, Galatasaray yönetimi ile görüştükten sonra Napoli yetkilileri ile görüşmek için İtalya'ya gidecek.

Bu sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.


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