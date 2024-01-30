Galatasaray Ekmas - JDA Bourgogne Dijon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evinde JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.
GALATASARAY - DİJON MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - DİJON MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.
galatasaray haberleri Galatasaray EKMAS haberleri JDA Bourgogne Dijon haberleri FIBA Şampiyonlar Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- Alman yıldızdan Sacha Boey itirafı!
- Kabuğu ile yendiğinde şifa kaynağı oluyor...
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!