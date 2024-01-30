Galatasaray Ekmas - JDA Bourgogne Dijon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:51

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.

GALATASARAY - DİJON MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - DİJON MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.