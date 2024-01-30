Galatasaray Ekmas - JDA Bourgogne Dijon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evinde JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:51
Galatasaray Ekmas - JDA Bourgogne Dijon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.

GALATASARAY - DİJON MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - DİJON MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.


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