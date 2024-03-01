Galatasaray forması da giymişti: Juan Mata'dan emeklilik açıklaması!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Juan Mata, emekli olmayacağını ve kariyerini sürdüreceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:49
Galatasaray forması da giymişti: Juan Mata'dan emeklilik açıklaması!
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Juan Mata, İspanyol basınına kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe ile anlaşan Mata, geride kalan sezonun kendisi için harika bir deneyim olduğunu söyledi.

Mata açıklamasında, "Futbolu bırakmadım ve emekli olmayı da düşünmüyorum. Burada Londra'da antrenman yapıyorum ve yakın zamanda Japonya'da oynadım, gerçek şu ki bu eşsiz bir deneyimdi. Kültürel ve sportif olarak farklıydı. Ligi kazandığımız için oradaki kariyerim harika bir şekilde sona erdi. Andres Iniesta'yla aynı takımı paylaşımak harika bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Futbol oynamaya devam edeceğini ve emekliliği düşünmediğini söyleyen İspanyol oyuncu, "Çalışmalarımı sürdürüyorum ve nerede oynayacağımın karar vermek için düşünüyorum. Başka ülkelerde yaşayamayacağım deneyimi futbol aracılığıyla yaşamayı seviyorum ve umarım bunu yapmaya devam edebilirim. Oynamaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

JUAN MATA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Juan Mata, sonrasında Valencia, Chelsea ve Manchester United formalarını giydi.

Manchester United'la sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Mata, geçtiğimiz yılın eylül ayında Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Kariyeri boyunca 651 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda 142 gol ve 158 asist kaydetti.


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