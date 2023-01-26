Galatasaray Emirhan Kayar ile yeni sözleşme imzaladı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:51

Galatasaray, altyapısından yetişen Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Akademi futbolcumuz Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Emirhan Kayar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Özbek, yaptığı açıklamada, "Emirhan'ın bugün imza törenini yaptık. Emirhan'lar bizim geleceğimiz. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Önümüzdeki dönemde de birçok genç inşallah Galatasaray'a büyük hizmetler verecek. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Sabırla Galatasaray'a hizmet etmeye devam etsin. Galatasaray'ın geleceği onlar. Biz de Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz. Emirhan ile bu yolu yürüyeceğiz. Allah sakatlık vermesin. Başarılı olmasını diliyorum. Kariyerinde inşallah Galatasaray'da sürdürsün. Kariyeriyle ilgili önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde gelişmeler olursa biz de devamlı Emirhan'ın yanındayız. Onun Avrupa çapında, dünya çapında başarılı olması için de Galatasaray Spor Kulübü olarak biz elimizden geleni yapacağız. Önce Galatasaray'a hizmet edecek sonra Galatasaray Spor Kulübü onun kariyeriyle ilgili her türlü çalışmayı yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder" dedi.

Emirhan Kayar ise "Çok mutluyum ilk imzam olduğu için. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Burada oynamaya devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah iyi olacak benim için" ifadelerini kullandı.