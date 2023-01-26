Skibbe: Kalbim hala Galatasaray'da

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:08

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:08

Yeni sezon öncesinde kamp için Antalya'yı tercih eden Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima, buradaki çalışmaların ardından İstanbul'da geldi.

Alman teknik direktör Skibbe, İstanbul turu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki kamplarının çok iyi geçtiğini ifade eden Skibbe, "Belek'te kampımız çok iyi geçti. Bizim için sürpriz olmadı. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Belek'ta kamp yapmıştım. Mükemmel sahalar, çok iyi hizmet, çok iyi otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdide takımı İstanbul'da gezdirmek için buradayız. Dün de hazırlık maçı yaptık. İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'de birkaç kulüpte çalıştım. Dolayısıyla sadece Belek'e değil, oyuncularıma ve kulübe İstanbul'un ne kadar harika ve güzel bir şehir olduğunu göstermek istedim. Bunu da başardığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Skibbe

"KALBİM HALA GALATASARAY İÇİN ATIYOR"

Süper Lig'de Galatasaray'ın lider olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Michael Skibbe, "Türk futbolunu takip ediyorum. Burada tabii Galatasaray'ın lider olması mutlu ediyor. Benim kalbim hala Galatasaray için atıyor. Bunun yanı sıra diğer kulüplerinde, iki sene önce Başakşehir'in, geçen sene de Trabzonspor'un şampiyon olmasına çok memnun oldum. Sadece bir, iki takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor Ligin. Bu da ligin kalitesini ve renkliliğini arttırıyor. Umarım bundan sonra da başka takımlar bu ligde şampiyon olabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, AVRUPA'DA HOCALIK YAPACAKSAM BİRİNCİ ALTERNATİFİM"

Avrupa'da görev alması halinde ilk alternatifinin her zaman Türkiye olduğuna dikkat çeken Alman teknik adam, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de çok güzel anılarım var. Türkiye benim için her zaman eğer Avrupa'da hocalık yapacaksam birinci alternatifim. Sadece Galatasaray'da değil, hem Eskişehirspor'da hem de Karabükspor'da çok güzel anılarımız var" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Eski takımı Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Skibbe, sözlerini şöyle noktaladı:

"Benim zamanımda Ali Sami Yen'de maçları oynuyorduk. Oradaki atmosfer inanılmazdı. Televizyondan izlediğim kadarıyla yeni statta da bu atmosfer inanılmaz. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar."