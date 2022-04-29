Galatasaray eski başkan yardımcısı Yusuf Günay: Verilen mahkeme kararı hukuka aykırı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan Cumartesi günü yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu yapılamayacak. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, "Verilmiş olan mahkeme kararının, hukuka aykırılığı konusunda bütün gücümle bağırmak istiyorum" dedi.
Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, İstinaf Mahkemesi’nin Sarı-Kırmızılıların seçimini iptal etmesi ve başkan Burak Elmas’ın açıklamalarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.
Yusuf Günay, “Verilmiş olan mahkeme kararının, hukuka aykırılığı konusunda bütün gücümle bağırmak istiyorum. Aleni şekilde, hem Asliye Hukuk Mahkemesi’nin konuyu İstinaf Mahkemesi’ne taşırken hem de İstinaf Mahkemesi’nin seçimin icrasını durduran tedbir kararını alırken esastan ve usulden hukuka aykırılıklar var. Roma Hukuku’nda dahi savunma alınmadan bir karar veremezsin. Bugün Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nden savunma alınmadan İstinaf Mahkemesi karar verdi. Bu hakkı, bu yetkiyi nereden alıyor?” dedi.
Günay, “Aleni şekilde Galatasaray Spor Kulübü’nün seçim kararı, bir müdahaleyle engellenmiş oldu. Müdahale eden kimse bunu bilelim, mücadele edelim. Bu oyunu bozmak için Galatasaray’ı seçime götürmek gerekir. Hak aramayla, hukuk mücadelesiyle, arkadan dolanma işlerini birbirinden ayırmak lazım” dedi.
Günay, Burak Elmas’ın kulübün bütçesiyle ilgili sözleri hakkında “26 Mart’taki mali genel kurulda bütçe onaylanacakken yönetim kurulu masasında hiçbir yönetici yoktu. ‘Bütçe kabul edilmedi, ben seçime gitmiyorum’ demek yanlış. Futbolun bütçesi Sportif AŞ’de. Amatörlerin bütçesi kabul edilmemesine rağmen geçen yılın bütçesini aynen kullanabiliyorsunuz. Biz pandemi döneminde 2 yıl bunu yaptık. Dolayısıyla bunlar seçime gitmemenin bahanesi olamaz” yorumunda bulundu.
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