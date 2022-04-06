Galatasaray, EuroCup'ta Bourges'e mağlup oldu! Tango Bourges: 69 - Galatasaray: 67
FIBA Kadınlar EuroCup Dörtlü Finali'nde ikinci yarı final maçında Galatasaray bir ara 14 sayı fark yaptığı maçta ev sahibi Tango Bourges'e son dakikada yediği basketle 69-67 yenildi. Sarı-kırmızılılar final şansını kaybetti.
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'ı 69-67 yenen Fransa'nın Tango Bourges ekibi, finale yükseldi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçen Galatasaray, Evans ve Pelin Bilgiç'in 6'şar sayı kaydettiği ilk çeyreği 18-17 önde kapattı.
İkinci çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte isabet kaydedemeyen Plum'un üst üste bulduğu sayılarla farkı 10'a (36-26) çıkardı. İyi oyununu çeyreğin sonuna kadar taşıyan İstanbul ekibi, soyunma odasına 38-32'lik skorla üstün gitti. Plum, maçın bu bölümünde 14 sayı attı.
Çember dışından iki takımın bulduğu sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakibinin maçı dengelemesine izin vermeyen Galatasaray, son periyoda 56-49'luk üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın son bölümünde öne geçen Tango Bourges, Galatasaray'ı 69-67 yenerek finale çıktı ve İtalyan ekibi Umana Reyer'in rakibi oldu.
Fransa ekibinde Duchet, attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da Plum'un 21, Krajisnik'in de 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, üçüncülük maçı oynayacak.
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