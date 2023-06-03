Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 21 dereceyi gösterecek.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının ise 21 derece olacağı ifade edildi.
Nem oranın ise yüzde 77 civarı olacağı tahmin ediliyor.
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