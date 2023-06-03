Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 21 dereceyi gösterecek.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:34
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 

Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının ise 21 derece olacağı ifade edildi.

Nem oranın ise yüzde 77 civarı olacağı tahmin ediliyor.


Spor Toto Süper Lig galatasaray fenerbahçe

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme! 'Bizi bırakma!'

Galatasaray'dan Ali Koç'a gönderme! 'Bizi bırakma!'
Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek
Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber!

Galatasaray'a FIFA'dan kötü haber!

En Çok Okunan Haberler