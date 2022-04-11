Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde tarihi fırsatı kaçırdı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray tarihi bir fırsatı kaçırdı. Ezeli rakibine karşı 4 maç sonra mağlup olan sarı-kırmızılılar derbiyi kazansaydı hat-trick yapacaktı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0’lık skorla devirdi. Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 4 maç sonra mağlup olan Galatasaray, ezeli rakibine karşı tarihi bir fırsatı elinden kaçırdı.
SON 2 MAÇI KAZANMIŞTI
Kadıköy’de 20 yılda galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray bu gidişata 23 Şubat 2020’de aldığı 3-1’lik maçla dur demişti. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy’de 1-0 kazanan Galatasaray üst üste 2 maçta da 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sezonun son derbisinde Ülker Stadı’nda müthiş bir fırsat yakalayan Galatasaray, ezeli rakibini yenmeyi başarsaydı Kadıköy’de üst üste 3 kez kazanan ilk takım olacaktı.
5 MAÇLIK SERİ TEKRARLANACAKTI
Sarı-kırmızılılar Kadıköy’de son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile yenilgi yüzü görmemişti. Eğer Galatasaray, bir kez daha yenilmeseydi önemli bir seriyi daha tekrarlayacaktı.
Galatasaray, son olarak 1983- 1988 yılları arasında deplasmanda rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik seri yakalamıştı.
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