Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş eleştirisi: Dilim varmıyor...

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:14

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Spor yorumcusu eski futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

"BU ÜÇLÜYLE NASIL İLERİYE GİDECEKSİN"

"Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin."

"FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜK SAĞLAMASI NORMAL"

"Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal."

"HERKES YETERSİZ, KUSURA BAKMASIN"

"Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu..."

"DİĞER İŞLERE BULAŞTIĞI İÇİN DİLİM VARMIYOR"

"Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek."