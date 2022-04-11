Roman Abramoviç'in yeni gözdesi Valencia

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:54

Rus iş insanı Roman Abramoviç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. İngiliz hükümeti, Chelsea'nin sahibi olan Rus iş insanının kulüp üzerindeki yetkilerini alarak, Abramoviç'e kısıtlamalar getirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Abramoviç, Chelsea'yi satışa çıkardı.

GÖZTEPE İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Abramoviç'in Türkiye'ye yatırım yapacağı ve Göztepe ile temasta olduğu iddia edilmiş fakat İzmir temsilcisinde başkan vekili Talat Papatya bu durumu yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok."

VALENCIA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Roman Abramoviç'in Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı ifade edildi. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre; Abramoviç'in İspanya ile iyi ilşkilerini kullanarak Valencia'yı satın almak istiyor.

TEKLİFLER SIZDI MI?

Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Valencia'da Singapurlu iş insanı Peter Lim'in kulübü satmak istediği belirtiliyor. Kulübü satın almak isteyen isimlerden Miguel Zorio, Plaza Deportivo'ya yaptığı yazılı açıklamada Peter Lim'in Valencia için gelen iki teklifi sızdırdığını ve bunlardan birinin kendisine ait olduğunu diğerinin de Roman Abramoviç'ten olduğunu belirtti.