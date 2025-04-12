Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: '‘Victor Osimhen sezonu’ olarak hatırlanacak'
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
'RAHATÇA ARKASINA YASLANIYOR'
Ebru Kılıçoğlu: "Lig “uzun bir maraton”sa, Samsunspor, Galatasaray için son etapta sprint atabilecek “o” rakip... Ama öyle olmuyor. Zor geçmesi gereken maç, keyifsiz, temposuz, pozisyonsuz ama rahat geçiyor SarıKırmızılı takım adına. O kadar ki, genelde ilk 11’de sayılan “pas hatası” bu maçta formasını “isabetli pas”a bırakıyor. Hem de yüzde 91’lik bir oranla... Bunda Galatasaray’ın iyi oyunundan ziyade Samsunspor’un tutuk ve konsantrasyonu düşük futbolunun etkisi daha fazla… Galatasaray performansını son dönemde yükselten Yunus (14) ve performansı hiç düşmeyen Osimhen’in (47) golleriyle haftayı açıp, rakiplerine “Siz oynayın ben seyredeyim” diyerek koltuğunda rahatça arkasına yaslanıyor..." (Cumhuriyet)
'OSIMHEN HEP AKSİYONUN İÇİNDE'
Uğur Meleke: "Lider Galatasaray dün Samsun’un kendi sahası, hatta kendi ceza alanında oyunu kabul etmesinin faturasını çok çabuk kesti. 4-2-3-1’e dönüş ve Morata ısrarından vazgeçiş sonrası sarı kırmızılıların oyunu akıcılaştı. Sahada bir oyun varsa Osimhen de zaten profesyonelliğiyle hep aksiyonun içinde. Galatasaray’ın ligde son 14 maçta kaydettiği 27 golün 20’sinde Osimhen’in payı var (atan, attıran ya da pozisyonu hazırlayan olarak). Dün de Yunus’un golü öncesi iki şutu atan o. İkinci golü de kaydeden o." (Hürriyet)
'FENERBAHÇE'NİN PLANLARINI BOZDU'
Levent Tüzemen: "Torreira yine G.Saray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı. Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı stoper, G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı. Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı! G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu." (Sabah)
'BU SEZON 'VICTOR OSIMHEN' SEZONU OLARAK HATIRLANACAK'
Serkan Akcan: "Samsunspor’u kalelerine yaklaştırmadan rahat bir 90 dakika oynadılar. Osimhen, kariyerinin en etkili sezonlarından biri Galatasaray’da tekrarlıyor oluşu Okan Buruk dahil tüm camia için büyük bir nimet gibi görünüyor. Herkes kötü oynasa, sahada iyi oynayan tek kendisi kalsa da pes etmiyor herkesi ayağa kaldırıyor, ölü pozisyonlarda şapkadan çıkardığı tavşanlarla tabelayı değiştiriyor. Icardi ile üst üste iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray için bu sezon ‘Victor Osimhen sezonu’ olarak hatırlanacaktır." (Fanatik)
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