Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Benim için açık bir penaltı'
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Reeder Samsunspor'un Holse ile bulduğu golde ofsayt kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Son zamanlarda ne zaman ofsayt çizgisi çizilse insanlar tarafından kabul görmüyor. Dünya Kupası'da aynı firma görev aldı. Avrupa Şampiyonası'nda da, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı firma çalışıyor. Bu firma dünya çapında çalışıyor. Bu tartışmayı bırakmak gerekiyor.
Bahattin Duran: Yardımcı hakem ofsayt olmadığını düşünmüş devam ettirmiş. Yarı ofsayt teknolojisi var. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Çok kritik bir pozisyon. Teknolojiye güveniyorum. Ofsayt kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Teknolojiye güveniyoruz. Pozisyon ofsayt.
Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu? Penaltı verilmeli miydi?
Deniz Çoban: Hakemin durduğu yer doğru olabilir ama durağan olması kabul edilemez. O yüzden hareketi göremedi. Savunmacı dikkatsiz davranıyor. Benim için açık bir penaltı. Hakem iki adım sağa kaysa pozisyonu görebilirdi.
Bahattin Duran: Hakemin durduğu yer güzel. van Drongelen'in dirseğiyle yaptığı harekette ihlal yok. Ancak Torreira'nın önce sağ sonra sol ayağına müdahele ediliyor. Pozisyon penaltı olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart olmalıydı.
Osimhen ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyon
Deniz Çoban: Sarı kart.
Bahattin Duran: Osimhen'in hareketi sportmenlik dışı. Sarı kart.
Bülent Yıldırım: Osimhen'in sarı kart görmesi gerekiyordu.
Eren Elmalı'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?
Deniz Çoban: Faul tartışılır. Faul verilmemesi gerekiyor. Niye sarı kart? Umut vaat eden atak mı? Değil. Kontrolsüz hareket mi? Değil.
Bahattin Duran: Holse topu almış ve kendi yarı sahasına dönmüş. Kaleye arkasına döndü. Eren'in müdahalesi var ama hakem kararı faul verirsin, vermezsin. Burada sarı kart olmaz. Holse geri dönüyor. Kart yanlış.
Bülent Yıldırım: Hiçbir şekliyle sarı karta oturmayan bir kart. Ezbere verdi.
Emre Kılınç elle top oynadı mı? Penaltı kararı çıkmalı mıydı?
Deniz Çoban: Emre topu kontrol edemeyeceğini anladığı anda topu çalıyor. Elle oynamayla birlikte sarı kart da olmalıydı.
Bahattin Duran: Ceza sahasının dışı olduğu için penaltı olmaz ama serbest vuruş olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Emre elle oynamayı yapmasa Eren topu alıp gidecek. Taktik amaçlı elle oynama. Sarı kart olmalıydı.
Van Drongelen ve Sallai arasında yaşanan pozisyonda van Drongelen'in gördüğü sarı kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Sallai de kart görmeliydi.
Bahattin Duran: Önce van Drongelen faulü yapmış. Sarı kart doğru. Sallai'nin hareketi kontrolsüz. Sallai de kart görmeliydi.
Bülent Yıldırım: van Drongelen'in gördüğü sarı kart doğru. Sallai'ye de verilmeliydi.
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