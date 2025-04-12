Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Benim için açık bir penaltı'

Reeder Samsunspor'un Holse ile bulduğu golde ofsayt kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Son zamanlarda ne zaman ofsayt çizgisi çizilse insanlar tarafından kabul görmüyor. Dünya Kupası'da aynı firma görev aldı. Avrupa Şampiyonası'nda da, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı firma çalışıyor. Bu firma dünya çapında çalışıyor. Bu tartışmayı bırakmak gerekiyor.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem ofsayt olmadığını düşünmüş devam ettirmiş. Yarı ofsayt teknolojisi var. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Çok kritik bir pozisyon. Teknolojiye güveniyorum. Ofsayt kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Teknolojiye güveniyoruz. Pozisyon ofsayt.