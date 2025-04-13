Transferde sürpriz hamle: Galatasaray eski yıldızını istiyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i istediği iddia edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
beIN Sports'un GOAL'den aktardığına göre sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'i istiyor.
DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Ocak 2024'te Bayern Münih'e tam 30 milyon Euro'ya satılarak rekor kıran Boey, Alman devinde hem yaşadığı sakatlıklar hem de teknik direktör değişiklikleri sonrası beklediği performansı tam anlamıyla sergileyemedi.
Boey'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılabileceği ve eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.
83 MAÇTA FORMA GİYDİ
2021-2024 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu, 83 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
Fransız futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla bir de lig şampiyonluğu kazandı.
SAKATLIKLAR YAŞADI
Genç sağ bek Bayern Münih'te ise son 1.5 sezonda yalnızca 15 resmi maça çıkarken 2 asist yapabildi.
Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer olduğundan beri şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Fransız sağ bek, sakatlıktan dolayı Bayern Münih'te 32 maç kaçırdı.
24 yaşındaki Boey son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Inter maçında 16 dakika süre alarak sahalara döndü.
OKAN BURUK İLE İYİ ANLAŞTI
Teknik Direktör Okan Buruk, Sacha Boey ile Galatasaray'da uyumlu bir şekilde çalıştı.
Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılı takımda 64 resmi maça çıkan Boey, 3 gol atıp 4 asist yaptı ve 2022-23 sezonundaki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
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