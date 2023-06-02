Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kart raporu!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:15

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

İki takımın 47'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 58 randevusunda hakemler toplam 44 kırmızı, 350 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 58 maçta sarı-lacivertli futbolcular 23, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN İSİMLER

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

SON DERBİDE 10 SARI KART

İki takım arasında, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 1 kırmızı ve 10 sarı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı müsabakada Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kırmızı; Gustavo Henrique, Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda ise Sacha Boey, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Leo Dubois ve Mauro Icardi sarı kart gören isimler oldu.