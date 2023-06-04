Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:20

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasının kapanış maçında bugün Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşacak. Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Alper Ulusoy'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy, 5 Ekim 1981'de İzmir'de doğdu. Mimar olan Alper Ulusoy, Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı.

Ulusoy, 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır.