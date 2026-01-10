Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

10.01.2026 12:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay'ın görev yapacağını açıkladı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçta görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

DERBİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Anıl Usta ile Ali Şansalan görev alacak.

18.45'te başayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek ve yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. 

