Türkiye Kupası finalinde dev derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray oldu!

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut 'u 66-64 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 24, Oblak 6, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora Yamaner 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 3, Johannes 3
Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 11, Ndour 9, Ceren Akpınar 3, Delaere, Melek Uzunoğlu, Holesinska 5
1. Periyot: 20-19
Devre: 37-36
3. Periyot: 47-45