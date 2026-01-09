Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 23:17:00
AA
Türkiye Kupası finalinde dev derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray oldu!

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 yenerek adını finale yazdırdı.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut 'u 66-64 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Williams 24, Oblak 6, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora Yamaner 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 3, Johannes 3

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 11, Ndour 9, Ceren Akpınar 3, Delaere, Melek Uzunoğlu, Holesinska 5

1. Periyot: 20-19

Devre: 37-36

3. Periyot: 47-45

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Türkiye Kupası

