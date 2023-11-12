Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 14:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:16
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ertuğrul Yolcu'nun yöneteceği mücadele FB TV ile GS TV'den naklen yayımlanacak.

Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'la geçti.

4 MAÇ OYNADILAR

İki ekip, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.


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