Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 14:00'te başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ertuğrul Yolcu'nun yöneteceği mücadele FB TV ile GS TV'den naklen yayımlanacak.
Ligde 9 hafta sonunda iki takım da aldıkları 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, 1 fazla averajla 2. sırada yer alırken, Galatasaray da ligde 3. sırada bulunuyor.
Galatasaray son maçında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de sahasında Beylerbeyi'ni 1-0'la geçti.
4 MAÇ OYNADILAR
İki ekip, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de rakibini 1 kez yendi. Bir maç beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda Galatasaray rakibine 7 gol atarken, Fenerbahçe Petrol Ofisi de 6 kez gol sevinci yaşadı.
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