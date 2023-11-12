Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde Fenerbahçe Parolapara ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında pazar günü Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 16.00'da başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynadıkları beşer maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligde Fenerbahçe Parolapara liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray HDI Sigorta ise ikinci sırada yer alıyor.
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