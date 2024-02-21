Son Dakika... Süper Kupa'nın tarihi açıklandı

Son dakika... TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:32
Son Dakika... Süper Kupa'nın tarihi açıklandı
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TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

NELER YAŞANMIŞTI?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.


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