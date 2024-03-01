Güney Amerika Süper Kupası'nda şampiyon Fluminense!

2024 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında LDU Quito'yu 2-0 yenen Fluminense, şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:13
Güney Amerika Süper Kupası'nda şampiyon Fluminense!
Abone Ol google-news

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.


Fluminense haberleri LDU Quito haberleri Güney Amerika Süper Kupası haberleri

İlgili Haberler

Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncularla kavga etti: 'Fluminense'ye saygısızlık yaptı'

Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncularla kavga etti: 'Fluminense'ye saygısızlık yaptı'
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City - Fluminense finali!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City - Fluminense finali!
Felipe Melo'lu Fluminense, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü!

Felipe Melo'lu Fluminense, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı

Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!

Eşine sinirlenen adam arabasını yaktı!
Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…