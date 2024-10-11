Galatasaray forması giymişti: Felipe Melo emekli olacağı tarihi açıkladı!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:22

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:22

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Fluminense'de forma giyemeye devam eden Felipe Melo'dan kariyeriyle ilgili karar geldi.

Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini belirtti.