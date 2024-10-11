Yeni sözleşme teklif edilmişti: Yunus Akgün'den flaş Galatasaray kararı!

Yunus Akgün, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Sarı kırmızılı takım yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Yeni sözleşme teklif edilmişti: Yunus Akgün'den flaş Galatasaray kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:04

Galatasaray yönetimi, yeni sözleşme teklif ettiği Yunus Akgün'den beklenmedik bir  yanıt aldığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılılar, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Yunus Akgün ve menajeri, yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

DAHA YÜKSEK BİR RAKAM BEKLENİYOR

Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.

Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. 


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #Sözleşme

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