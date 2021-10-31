Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. İki takım da hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 08:47
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

SACHA BOEY VE ARDA TURAN YOK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt), Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Halil İbrahim, Recep, Jefferson, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhhamet



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