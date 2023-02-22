Galatasaray, Gençlerbirliği ile yenişemedi
Süper Lig ekibi Galatasaray, Antalya'da yaptığı hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
SIRADAKİ RAKİBİ PENDİKSPOR
Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.
Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklarına bugün saat 19.00'da Pendikspor ile oynayacağı maçla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar ligde ise ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.
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