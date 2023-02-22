Galatasaray, Gençlerbirliği ile yenişemedi

Süper Lig ekibi Galatasaray, Antalya'da yaptığı hazırlık karşılaşmasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:30
Galatasaray, Gençlerbirliği ile yenişemedi
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Lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

SIRADAKİ RAKİBİ PENDİKSPOR

Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.

Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklarına bugün saat 19.00'da Pendikspor ile oynayacağı maçla devam edecek.

Sarı-kırmızılılar ligde ise ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.


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