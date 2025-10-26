Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

26.10.2025 12:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren Elmalı, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

DAVİNSON SANCHEZ, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

İlgili Konular: #göztepe #galatasaray #süper lig

İlgili Haberler

Norveç basınında gündem olmuştu... Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına yanıt!
Norveç basınında gündem olmuştu... Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına yanıt! Galatasaray - Bodo/Glimt maçında stadyumdaki hoparlörlerden ıslık ve tezahürat sesi verildiği iddialarına sarı kırmızılı kulüpten yanıt geldi.
Galatasaray'da Davinson Sanchez sınırda!
Galatasaray'da Davinson Sanchez sınırda! Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu, Göztepe maçında kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 ile geçti!
Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 ile geçti! Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.