Galatasaray, Hakkarigücü'ne takıldı!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:47

Güncelleme: 13.04.2025 - 16:47

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü, 10. dakikada Galatasaray'dan Ina Kristoffersen kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hakkarigücü'nde ise Elizabeth Owusuaa, 27. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Dakikalar 34'ü gösterirken Elizabeth Owusuaa bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

45. dakikada ise Galatasaray'dan Ebru Topçu, skoru yeniden eşitleyen golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Galatasaray, 3. sırada konumlandı. 28 puana ulaşan Hakkarigücü ise 9. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Beylerbeyi'ne konuk olacak. Hakkarigücü ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.