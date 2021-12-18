Galatasaray, Hatayspor'dan Munir Mohamedi'yi transfer listesine ekledi
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray listesine Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma giyen Munir'i ekledi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başladı. Süper Lig ekibi Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı listesine ekleyen Cimbom sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Ajansspor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Munir Mohamedi için nabız yokladı.
16 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Hatayspor'da 16 maçta görev alan 32 yaşındaki Faslı kaleci ağlarında 18 gol gördü.
Munir'in sözleşmesi Haziran 2022'de bitiyor.
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