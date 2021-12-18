Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:25

5 haftadır galip gelemeyen, bu süreçte 12 puan kaybeden ve lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kalan Fatih Terim’li Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.

23 puanla haftaya 9. sırada giren Aslan, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Cezası devam eden Fatih Terim, zorlu maçta takımının başında yer alamayacak, görev yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'da olacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Marcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka