Galatasaray'da Marcao şoku

18 Aralık 2021 Cumartesi, 10:47

Sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Marcao, Başakşehir'e karşı da yetişmedi.

Geçen hafta sol stoperde Luyindama'yı kullanan ve Kongolu savunmacının kötü performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden Marcao'yu Başakşehir'e karşı mutlaka yetiştirmelerini istemişti.

Ancak genç futbolcunun ağrıları devam edince, Terim'in önlem olarak ilk 11'de farklı bir arayışa girdiği öğrenildi. Marcao'nun yerine sol stoperde Alpaslan'ı kullanan Fatih hoca, Luyindama'yı ise oynatmayacak.

