Giresunspor’dan Okan Kocuk açıklaması: Yolları ayırmak istemiyoruz

28 Ocak 2022 Cuma, 10:38

Galatasaray’dan GZT Giresunspor’a kiralık olarak gönderilen Okan Kocuk’un etkili performansı sarı kırmızılı takım da dahil olmak üzere tüm Türkiye'de gündemdeyken, Karadeniz ekibinin başkanından açıklama geldi.

"YOLLARI AYIRMAK İSTEMİYORUZ"

Karaahmet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki eldivenin devre arasında Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz ama Galatasaray tarafımıza zaman zaman görüşümüzü soruyorlar. Okan zaten sezonu tamamladıktan sonra Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Biz Galatasaray'a diyoruz ki; bize teklif edeceğiniz futbolcular içerisinde teknik ekibimizin kabul edeceği futbolcular olursa bu durum konuşulabilir. Bazı isimler gitti, geldi ancak henüz net bir durum konuşulmadı."

24 ŞUTUN 20’SİNİ KURTARDI

Okan Kocuk, 2021-2022 sezonunda Galatasaray’da Diagne, Göztepe’de Tijanic, Altay’da Paixao ve Trabzonspor’da Bakasetas’ın penaltı atışlarında kalesini gole kapattı. Okan Kocuk, böylece, 2014-15’ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler arasına girdi. Giresunspor file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen son 24 şutun 20’sini kurtarırken Trabzonspor karşısında ise 8 kaleyi bulan şutta gole izin vermedi.