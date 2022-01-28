Kastamonu Belediyespor'un yeni antrenörü Hakan Günal oldu
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'un yeni antrenörü Hakan Gündal oldu. Gündal, İsveç ekibi IK Savehof ile oynanacak maçta takımın başında olacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da takımın başına Hakan Günal getirildi.
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Belediyespor'da Rumen antrenör Costica Buceschi ile yollar ayrılırken, bu görev için Hakan Günal ile anlaşmaya varıldı.
Günal, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında maçında Kastamonu Belediyespor'un yarın sahasında İsveç ekibi IK Savehof ile oynayacağı maçta takımın başında bulunacak.
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