Galatasaray HDI Sigorta, Alanya deplasmanında galip

20.12.2025 18:00:00
AA
SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25

Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)

İlgili Konular: #Galatasaray HDI Sigorta #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Alanya Belediyespor

