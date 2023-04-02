Galatasaray HDI Sigorta evinde güldü
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selim Kalaycı)
Spor Toto: Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Savaş Kaplan, Dautefendic)
Setler: 25-18, 25-15, 25-21
Süre: 77 dakika (23, 25, 29)
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