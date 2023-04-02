Galatasaray HDI Sigorta evinde güldü

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:25
Galatasaray HDI Sigorta evinde güldü
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selim Kalaycı)

Spor Toto: Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Savaş Kaplan, Dautefendic)

Setler: 25-18, 25-15, 25-21

Süre: 77 dakika (23, 25, 29)


Galatasaray HDI Sigorta Spor Toto Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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