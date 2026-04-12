Galatasaray HDI Sigorta seride öne geçti!

12.04.2026 21:11:00
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Tuna Uzunkol, Umut Özdemir)

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç)

Setler: 24-26, 22-25, 27-29

Süre: 101 dakika (34, 30, 37)

