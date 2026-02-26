Galatasaray'ı son 16 turu öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 17:33:00
Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'da 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u geçen Galatasaray'ı son 16 turu öncesi endişelendiren bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kurada Tottenham veya Liverpool'dan biri ile eşleşecek Galatasaray'da 8 isim, ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.

GALATASARAY'DA 8 İSİM KART SINIRINDA

Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımdaki 8 isimden biri, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.

Galatasaray'ın çeyrek finale kalması halinde sarı kartlar sıfırlanacak.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Sarı kart

