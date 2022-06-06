Galatasaray için Alexis Sanches iddiası: Menajeri İstanbul'a gelecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:41

Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon beklenmedik sonuçlar alarak hedeflerinden uzaklaşan sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Dünyaca ünlü bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Alexis Sanchez'in transferi için kolları sıvadı.

Tuttosport, Alexis Sanchez'e yeni sezonda Galatasaray dışında birçok kulübün teklifte bulunduğunu iddia etti. Sanchez'in önceliğinin ise La Liga olabileceği fakat şu an itibarıyla geleceği konusunda karar vermediği öğrenildi.

"MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK"

İtalya'dan Futbol News 24'ün muhabiri Francesco Palluci iddiayı ileri götürdü. İtalyan gazeteci, Galatasaray'ın Sanchez'e 2 yıllık sözleşme teklif edeceğini kaydetti.

Öte yandan, "Önümüzdeki iki hafta boyunca menajeri Felicevich, müzakerelere devam edip etmemek konusunda neler olabileceğini görmek için Anadolu topraklarına gidip, görüşmeler yapacak" iddiası ortaya atıldı.

Sanchez geçtiğimiz sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 39 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

