Fethiyespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 7 eksik!

12.01.2026 17:40:00
Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçında salı günü deplasmanda karşılaşacağı Fethiyespor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

Milli takımda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'in yanı sıra Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Fethiyespor maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk karşılaşmada Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılılar, Fethiyespor'un ardından İstanbulspor ve Alanyaspor ile de karşı karşıya gelecek.

