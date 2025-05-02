Okan Buruk'un talebi sonrası Galatasaray'da kaleye 2 aday!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetimden isabetli pas yapabilen kaleci talebi sonrası sarı kırmızılı yönetimin, dünyaca ünlü 2 kaleci için girişimlere başladığı iddia edildi.
Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera devri sona eriyor. 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda etmesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi, Muslera için alternatif arayışlarına başladı.
Sözcü'nün haberine göre Okan Buruk, Galatasaray yönetiminden "Topu oyuna sokarken isabetli paslar yapabilen" bir kaleci talep etti.
Ederson
Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı idareciler, Ederson ve Alisson gibi isimleri listeye dahil etti.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı iki kaleciden birini kadroya katmayı hedeflerken, Ederson'un Manchester City'den ayrılma ihtimali nedeniyle 31 yaşındaki eldivenin daha ön planda olduğu vurgulandı.
Alisson Becker
Haberde Alisson'un transferinin zor gözüktüğü ancak Galatasaray'ın tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.
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